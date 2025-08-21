Тайский рабочий вызвал приятеля на поединок на ножах и зарезал, когда тот отказался

Полиция завершила расследование убийства иностранного рабочего из Таиланда в общежитии для гастарбайтеров в кибуце Бейт-Зера, расположенном в Иорданской долине.

Преступление было совершено 23 июля: в полицию поступил вызов о тайском рабочем, которого в тяжелом состоянии эвакуировали из кибуца Бейт-Зера с ножевыми ранениями. Вскоре в больнице констатировали смерть пострадавшего.

В ходе расследования сотрудники полиции арестовали 49-летнего гражданина Таиланда по подозрению в убийстве товарища, было изъято и орудие убийства – кухонный нож. Следствием было установлено, что за несколько часов до убийства между жертвой и обвиняемым возник спор, в ходе которого обвиняемый достал два ножа и предложил своему оппоненту "поединок".

Тот отказался. Позднее обвиняемый увидел, как его оппонент разговаривает с другими людьми и смеется. Он решил, что тот смеется над ним, вновь предложил провести бой на ножах, и когда потерпевший вторично отказался, обвиняемый взял 25-сантиметровый нож и зарезал его.

Обвинительное заключение подано прокуратурой Северного округа в окружной суд Нацерета, прокуратура также попросила оставить обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.