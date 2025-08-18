Подано обвинение по одному из дел о мошенничестве, жертвами которого стали русскоязычные старики

Государственная прокуратура подала в Тель-Авивский мировой суд обвинительное заключение против Исраэля Чеклера (26 лет) из Петах-Тиквы по делу о крупномасштабном мошенничестве, жертвами которого стали пожилые люди. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 500 тысяч шекелей.

Речь идет об одном из случаев так называемого "русского мошенничества", когда жертвами становились пожилые граждане, плохо владеющие или не владеющие ивритом.

В обвинительном заключении отмечено, что мошенник обманывал доверчивых людей примерно в течение девяти месяцев, представляясь по телефону то сотрудником кредитной компании, то сотрудником банка, то сотрудником полиции, как правило он лгал о "подозрительных транзакциях" по кредитной карте и заявлял о необходимости ее аннулировать, а затем приходил сам или присылал кого-то для того, чтобы забрать кредитные карты и узнать код для получения наличных в банкоматах и оплаты покупок.

Прокуратура особо отмечает, что преступник пользовался доверием и беспомощностью пожилых людей, похищая их последние сбережения.