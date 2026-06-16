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Израиль

Подросток в критическом состоянии после падения с лошади в Нижней Галилее

Мада
время публикации: 16 июня 2026 г., 20:44 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 20:47
Подросток в критическом состоянии после падения с лошади в Нижней Галилее
Michael Giladi/Flash90

Возле деревни Каукаб Абу аль-Хиджа в Нижней Галилее 14-летний подросток получил тяжелые травмы, упав с лошади.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток ударился головой и получил черепно-мозговую травму. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Медики оценивают состояние пациента как критическое.

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