Подросток в критическом состоянии после падения с лошади в Нижней Галилее

Возле деревни Каукаб Абу аль-Хиджа в Нижней Галилее 14-летний подросток получил тяжелые травмы, упав с лошади.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток ударился головой и получил черепно-мозговую травму. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Медики оценивают состояние пациента как критическое.