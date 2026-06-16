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Израиль

По данным отчета, представленного Кнессету: в Негеве проживают более 7 тысяч многоженцев

Законы
Кнессет
Бедуины
время публикации: 16 июня 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 20:36
По данным отчета, представленного Кнессету: в Негеве проживают более 7 тысяч мужчин-многоженцев
Nati Shohat / Flash90

На заседании парламентской комиссии по труду и социальному обеспечению, которое состоялось 16 июня, были представлены тревожные данные о масштабах многоженства в бедуинском сообществе Негева.

По данным, представленным на заседании, на юге страны более 7100 мусульман состоят в полигамных браках, при этом за многие годы лишь 25 дел были доведены до стадии предъявления обвинений.

Представители прокуратуры, Службы национального страхования и системы здравоохранения на заседании нарисовали картину фрагментарного правоприменения на фоне разрастающегося явления. В частности, выяснилось, что "полигамные семьи" задолжали больнице "Сорока" около 12 миллионов шекелей за прием родов у женщин, не имеющих официального статуса в Израиле.

Издание "Исраэль а-Йом" приводит также данные института Рифмана, публиковавшиеся ранее. Согласно отчету института, от 20% до 35% бедуинских семей в Негеве являются полигамными, при этом от 70% до 80% жен являются уроженками палестинских деревень в Иудее и Самарии или секторе Газа. В среднем, в каждой такой семье насчитывается от 10 до 15 детей, что обеспечивает ускоренный демографический рост общины. По прогнозам, численность бедуинской общины Негева, насчитывающей сейчас около 286 тысяч человек, к 2050 году может превысить миллион человек.

Израиль
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