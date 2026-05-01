Мужчина пострадал при падении с лошади возле Мево-Хорона, его эвакуировали вертолетом
время публикации: 01 мая 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 12:55
Волонтеры спасательного подразделения полиции Эцион-Иегуда Иудеи и Самарии при содействии авиационного подразделения полиции эвакуировали мужчину примерно 58 лет, который получил серьезную травму в результате падения с лошади во время верховой прогулки в районе населенного пункта Мево-Хорон.
В связи с особенностями местности к пострадавшему было крайне сложно добраться на обычном транспорте, и потребовались внедорожники.
Медики "Маген Давид Адом" и ЦАХАЛа оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего при помощи полицейского вертолета его эвакуировали для дальнейшего лечения в больницу.
