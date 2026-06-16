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Израиль

"Русская афера": предъявлено обвинительное заключение Олегу Погосяну из Бат-Яма

Мошенничество
Прокуратура
время публикации: 16 июня 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 11:42
"Русская афера": предъявлено обвинительное заключение Олегу Погосяну из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля
"Русская афера": предъявлено обвинительное заключение Олегу Погосяну из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля
"Русская афера": предъявлено обвинительное заключение Олегу Погосяну из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура предъявила обвинительное заключение 31-летнему Олегу Погосяну из Бат-Яма, который входил в организованную мошенническую сеть, обиравшую "русских" пенсионеров. В СМИ это дело получило название "русская афера".

Погосяну инкриминируется сговор с целью совершения преступления, соучастие в получении выгоды обманным путем при отягчающих обстоятельствах, выдача себя за другое лицо, кража и ряд других правонарушений.

Расследование началось в начале мая, после того как была подана жалоба 70-летней жительницей Ариэля. Женщине позвонили двое русскоязычных мужчин, представившихся сотрудниками Налогового управления и Службы национального страхования. Они убедили женщину передать курьеру имеющиеся у нее деньги и драгоценности. Пострадавшая вручила приехавшему на такси курьеру 82 тысячи шекелей, а также золотые украшения.

Сразу после получения жалобы подразделение по борьбе с преступностью округа начало скрытое расследование с целью сбора доказательств, а также выявления других пострадавших. Следователи на самом начальном этапе поняли, что "связующей нитью" между жертвами являются их пожилой возраст и происхождение из стран бывшего СССР.

Пресс-служба полиции отмечает: обвиняемый отдавал себе отчет, что он обманывает пожилых людей, но продолжал это делать из-за накопившихся у него долгов. На вопрос следователя, что общего между всеми жертвами, он ответил: "Все они – пожилые русские. Там не было ни одной марокканской бабушки".

Пресс-служба полиции сообщает, что расследование этого дела продолжается.

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