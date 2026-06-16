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Израиль

Верховный суд отклонил апелляцию директора больницы в секторе Газы Хусама Абу Сафии

Верховный суд/БАГАЦ
Война с ХАМАСом
Газа
время публикации: 16 июня 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 12:21
Женщина держит плакат с надписью «Освободите доктора Хуссама Абу Сафию, освободите Газу» во время акции протеста перед офисом ШАБАКа. Тель-Авив, 1 января 2025 года
AP Photo/Matias Delacroix

Верховный суд отклонил апелляцию директора больницы в секторе Газы Хусама Абу Сафии, против его дальнейшего содержания под стражей. Суд постановил, что он может оставаться под арестом на основании израильского закона о незаконных комбатантах, несмотря на то, что уголовные обвинения ему пока не предъявлены.

Абу Сафия, директор больницы "Камаль Адуан" в секторе Газы, был задержан силами ЦАХАЛа во время войны в декабре 2024 года. Он является одним из самых известных палестинских заключенных из сектора. В настоящее время Абу Сафия содержится в одиночной камере, а правозащитные организации требуют его освобождения.

Напомним, расположенная в Иерусалиме организация NGO Monitor установила, что директор расположенной в секторе Газы больницы "Камаль Адуан" Хусам Абу Сафия является полковником террористической группировки ХАМАС. Об этом пишет New York Post.

Абу Сафия неоднократно появлялся в западных СМИ как свидетель "геноцида" в Газе. 29 октября 2023 года и 2 декабря 2024 года он опубликовал статьи в New York Times, полные пропаганды группировки. То, что речь идет о враче, возглавляющем медицинское учреждение, было призвано сделать его свидетельства еще более убедительными.

Однако NGO Monitor нашла фотографию, сделанную в 2016 году на открытии больницы "Камаль Радуан". ХАМАС отметил событие торжественной церемонией. На ней присутствовали высокопоставленные представители группировки. На фото Абу Сафия предстает в форме полковника "медицинской службы" джихадистов.

"Те, кто предоставлял ему платформу, должны провести серьезную переоценку ценностей и понять, как они позволили вести пропаганду реальному террористу ХАМАСа", – цитирует New York Post исследователя NGO Monitor Винсента Чебата.

Израиль
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