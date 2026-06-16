Победа или передышка? Давид Шарп оценил реальные итоги войны с Ираном

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

В преддверии возможного подписания меморандума между США и Ираном военный обозреватель Давид Шарп подводит промежуточные итоги и оценивает, как изменилось стратегическое положение Израиля.

По его мнению, даже если соглашение будет достигнуто, Израиль должен исходить из того, что в перспективе ему придется готовиться к новому противостоянию с Ираном. Однако нынешняя ситуация, с военной точки зрения, выглядит для еврейского государства беспрецедентно благоприятной.

Шарп обращает внимание на серьезный ущерб, нанесенный иранской ядерной программе, сокращение ракетного потенциала Тегерана и тяжелые потери, понесенные системой ПВО Исламской Республики. Отдельно он анализирует экономические последствия войны для Ирана и объясняет, почему даже возможное смягчение санкций не решит накопившихся проблем.

Также эксперт подробно рассматривает ситуацию в Ливане, значение буферной зоны на границе и перспективы противостояния с "Хизбаллой" на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".