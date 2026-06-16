Глава МИД Ирана: "Отказ Израиля вывести войска из Ливана станет нарушением соглашения"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США, призванные достичь постоянного урегулирования, начнутся в Женеве 19 июня – сразу после церемонии подписания меморандума о взаимопонимании.

По его словам, меморандум касается таких вопросов как окончание военных действий, Ормузский пролив, морская блокада и восстановление экономики. В ходе следующей фазы, которая продлится 60 дней, будут обсуждаться ядерная программа и отмена санкций.

"Окончание военных действий в Ливане – неотъемлемая часть меморандума. Израиль должен прекратить удары по ливанской территории и полностью вывести из Ливана войска. Отказ от этого будет воспринят Ираном как нарушение соглашения", – сказал он.

15 июня телеканал CNN сообщил: американо-иранское соглашение не включает требования о выводе израильских войск из Ливана. "Их вывод не является условием сделки", – цитирует журналист высокопоставленного американского чиновника. Если Иран не сможет удержать "Хизбаллу" от атак на силы ЦАХАЛа или израильские города, Израиль сохраняет право на самооборону.