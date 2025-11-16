x
Израиль

Осторожно, фишинг! SMS-сообщения о штрафе за нарушение ПДД рассылают мошенники

время публикации: 16 ноября 2025 г., 17:36
Полиция Израиля опубликовала предупреждение об участившихся случаях фишинг-мошенничества: многие граждане получили SMS-сообщения и электронные письма с текстом: "Последнее предупреждение – долг за нарушение правил дорожного движения", которое содержит ссылку для перехода на сайт оплаты.

Полиция подчеркивает: это ложное сообщение, оно не исходит от полиции и, по всей вероятности, представляет собой попытку мошенничества или фишинга (попытки мошенническим способом получить личные данные и данные кредитной карты). Ссылка в сообщении ведет на поддельную страницу, на которой размещены фальшивые данные о долге.

Необходимо игнорировать такие сообщения, ни в коем случае не переходить по ссылкам и не оставлять личную информацию. Следует также сообщать о получении подобного уведомления полиции (можно при помощи онлайн-заявки на сайте).

Полиция напоминает: штраф за нарушение правил дорожного движения отправляется только по Почте Израиля заказным письмом на адрес владельца автомобиля, зарегистрированный в МВД (важно убедиться, что зарегистрирован ваш актуальный адрес).

Обращение дорожной полиции по электронной почте возможно только как ответ на предыдущее обращение, если водитель попросил прислать ему ответ на email.

Государственные организации никогда не шлют обращения со сторонних доменов – в электронной почте или на сайте обязательно должен быть домен gov.il

Уточнить подробности о статусе штрафов и замечаний водителя можно по телефону 9666 или в личном кабинете на правительственном сайте gov.il.

