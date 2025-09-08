Арестованы еще двое подозреваемых в причастности к убийству полицейского Нива Переца

Бойцы ЯМАМ и сотрудники ШАБАКа задержали еще двух подозреваемых в причастности к убийству 29-летнего старшины полиции Нива Переца. Они были задержаны в ходе точечной операции: речь идет о ключевых подозреваемых в совершении этого преступления.

Незадолго до этого в районе порта Хайфы были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к перестрелке, в ходе которой погиб старшина Нив Перец. Все арестованные переданы для дальнейшего расследования в ШАБАК.

Напомним, в воскресенье вечером во время погони за вооруженными преступниками, пытавшимися скрыться на квадроцикле, в сторону полицейских был открыт огонь. Один из полицейских был тяжело ранен. Позже из больницы сообщили, что усилия по спасению жизни сотрудника полиции не увенчались успехом, была констатирована его смерть.