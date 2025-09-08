x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестованы еще двое подозреваемых в причастности к убийству полицейского Нива Переца

Полиция
Расследование
время публикации: 08 сентября 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 14:18
Арестованы еще двое подозреваемых в причастности к убийству полицейского Нива Переца
Flash90. Фото: М.Шай

Бойцы ЯМАМ и сотрудники ШАБАКа задержали еще двух подозреваемых в причастности к убийству 29-летнего старшины полиции Нива Переца. Они были задержаны в ходе точечной операции: речь идет о ключевых подозреваемых в совершении этого преступления.

Незадолго до этого в районе порта Хайфы были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к перестрелке, в ходе которой погиб старшина Нив Перец. Все арестованные переданы для дальнейшего расследования в ШАБАК.

Напомним, в воскресенье вечером во время погони за вооруженными преступниками, пытавшимися скрыться на квадроцикле, в сторону полицейских был открыт огонь. Один из полицейских был тяжело ранен. Позже из больницы сообщили, что усилия по спасению жизни сотрудника полиции не увенчались успехом, была констатирована его смерть.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

В перестрелке с преступниками погиб сотрудник полиции Нив Перец
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Умер сотрудник полиции, раненный в перестрелке возле Маале-Ирона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2025

Сотрудник полиции тяжело ранен в перестрелке на севере Израиля