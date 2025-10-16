Из Газы в Израиль переданы тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша

Офис главы правительства объявил имена двух израильтян, останки которых вечером 15 октября были переданы из Газы.

Это: Инбар Хейман и Мухаммад аль-Атраш.

7 октября 2023 года Инбар Хейман было 27 лет, она жила в Хайфе, террористы похитили ее с фестиваля Nova и убили в плену.

Старшине Мухаммаду аль-Атрашу было 39 лет. Житель бедуинской деревни Сауа, он служил следопытом в ЦАХАЛе. До 24 июня 2024 года считался заложником. Потом стало известно, что он был убит и его тело удерживали террористы.

Судя по имеющимся данным, в Газе остаются тела 19 убитых или погибших в плену заложников.

"Террористическая организация ХАМАС обязана выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников", – говорится в заявлении офиса главы правительства Израиля, опубликованном утром 16 октября.

Вечером 13 октября Израилю из Газы были переданы останки четырех заложников: Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца.

14 октября ХАМАСом были переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

15 октября ХАМАС заявил, что он передал все тела, которые смог извлечь. Террористическая группировка утверждает, что для поиска и извлечения остальных тел требуется специальная техника и оборудование: "Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы закрыть этот вопрос".

В то же время в Израиле утверждают, что ХАМАС может найти и извлечь из-под обломков тела как минимум еще десяти заложников. Израиль передал посредникам координаты, где, возможно, находятся останки израильтян.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения, и в качестве ответной меры незначительно сократил объемы помощи, поступающей в Газу, а также закрыл КПП "Рафиах" на границе с Египтом для перехода жителей сектора.

Президент США Дональд Трамп, мирный план которого стал основой соглашения о прекращении огня в секторе Газы, 14 и 15 октября обращался к ХАМАСу с требованием выполнить свою часть соглашения и вернуть тела похищенных. В интервью CNN он заявил, что в противном случае разрешит Израилю возобновить боевые действия в Газе.

