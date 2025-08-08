Эйнав Ценгаукер: "Захват сектора Газы убьет заложников"

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, одного из заложников, удерживаемых террористами в Газе, установила символический субботний стол на одной из полос шоссе Аялон. На столе находились банка консервов и фотография Матана и надписью "Никогда больше – это сейчас".

Цангаукер заявила: "Я не могу вынести мысли о том, что нам придется переживать субботу за субботой, пока наши дети находятся в плену в туннелях ХАМАСа. Мы были близки к сделке, которая могла бы спасти заложников, а сейчас мы приближаемся к захвату сектора Газы, который убьет их. Как члены кабинета министров могли проголосовать вчера за обесценивание человеческой жизни, за потерю морали и взаимной ответственности?".