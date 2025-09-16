x
16 сентября 2025
последняя новость: 16:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 сентября 2025
16 сентября 2025
последняя новость: 16:31
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ДТП на 44-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 16 сентября 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 16:05
ДТП на 44-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Днем 16 сентября на 44-й трассе около перекрестка Кфар Хабад столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, но стабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
