Отчет госконтролера: сельское хозяйство и укрепление экономики Эйлата в войну "Железные мечи"

Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал пятый отчет, посвященный теме войны "Железные мечи". Данный отчет уделяет внимание двум сферам – состоянию аграрного сектора во время войны и действиям государства по поддержке туризма и развитию Эйлата.

Госконтролер Энгельман о сельском хозяйстве: "Во время войны фермеры Израиля и их работники стояли на передовой – держались за землю, рискуя жизнью, и возвращали хозяйства к работе даже под огнем при помощи добровольцев. Отчет выявляет системные пробелы в готовности министерства сельского хозяйства и других органов к чрезвычайным ситуациям и в реализации ответных мер после 7 октября. Министру сельского хозяйства следует безотлагательно устранить недостатки".

Об укреплении экономического положения Эйлата госконтролер заявил: "Сразу после резни 7.10 муниципалитет Эйлата, жители города и гостиницы оказали масштабную помощь десяткам тысяч эвакуированных с юга и севера – население города фактически удвоилось. Годы решения правительства о укреплении Эйлата в экономике, туризме, здравоохранении и транспорте не были доведены до исполнения, что оставило город уязвимым из-за полной зависимости от туротрасли. В войну риск реализовался, бизнесы пострадали, и потребовалась особая государственная поддержка. Министрам туризма, финансов, сельского хозяйства, здравоохранения и экономики необходимо срочно принять меры в этом направлении".

Сельское хозяйство в войну "Железные мечи"

В теракте 7 октября и войне погибли и были похищены около 1500 человек, среди них 56 фермеров и 52 иностранных работника агросектора. Пострадали 25 молочных ферм. За полгода потери местной продукции составили 670 млн шекелей (13%), поставки сократились на 163 тыс. тонн в месяц, а овощи и фрукты – на 25%. Доля импорта выросла. Цены на овощи и фрукты поднялись на 10,8% против 3% инфляции в целом.

Сектор потерял 21 тыс. иностранных и палестинских работников, часть израильтян была мобилизована. Дефицит рабочей силы оценивался в 2,2-7,4 тыс. человек. Десятки тысяч добровольцев помогали в полях, но централизованного управления их работой не было.

Системные провалы готовности к ЧС:

Сценарий рисков не обновлялся с 2010 года.

План реагирования с 2015 года устарел (например, потребление яиц выросло на 55%).

Система управления не функционировала, вместо нее использовали Excel. Национальная система Шуаль внедрена лишь в июне 2025.

Картирование сельхозугодий неполное, планы по альтернативным площадям отсутствовали.

У молочных ферм нет резервуаров воды на 72 часа, проблема известна с 2017 года.

Рекомендации госконтролера: обновить сценарий чрезвычайных ситуаций и план реагирования, выстроить устойчивую модель кадрового обеспечения с диверсификацией стран для привлечения работников, принять меры против роста цен на овощи и фрукты и обеспечить стабильное снабжение. Также госконтролер призывает ввести прозрачные процедуры распределения защитных сооружений, актуализировать карты сельхозугодий и заранее подготовить земли для возможного переноса посевов.

Эйлат: удар по туризму, запоздалые решения и незавершённые реформы

С октября 2023 по январь 2024 Эйлат принял больше всех эвакуированных среди туристических городов, разместив их в гостиницах. Но экономика города, на 90% зависящая от туризма, пережила резкий спад: международный туризм прекратился, внутренний туризм сократился в 3,5 раза, безработица выросла в 3,5 раза, выручка ТЦ сократилась на 29-59%, а около половины бизнесов потеряли до 75% доходов. Городская казна недополучила около 4 млн шекелей.

В январе 2024 года минфин предложил пакет помощи (216 млн шекелей за косвенный ущерб). Однако решение о 50 млн шекелей инвестиций (инфраструктура и маркетинг) реализовано частично: инфраструктурные средства задержаны, маркетинг не начат.

У министерства туризма не было актуальной концепции кризисного управления; межведомственная команда не была активирована вовремя. При этом соглашение с Ассоциацией отелей и собственные шаги муниципалитета помогли восстановить часть внутреннего спроса.

Невыполненные проекты:

Строительство Конгресс-центра топчется на месте уже более 10 лет.

Завершение реновации набережной перенесено на 2032 год.

Парк орнитологии не модернизирован с 2012 года.

Транспорт:

Шоссе 90 остается опасным, несмотря на утвержденные миллиарды на его развитие.

Проект железной дороги застопорился на стадии проектирования.

Аэропорт Рамон лишился программы стимулирования авиаперевозчиков.

Кроме того, больница "Йосефталь" страдает от нехватки кадров, вертолетная эвакуация финансируется без долгосрочной базы, стимулы для медиков реализуются частично.

Выводы госконтролера: восстановить и укрепить туризм в городе (включая маркетинг массовых мероприятий), довести до реализации инфраструктурные проекты, диверсифицировать экономику (в т.ч. морское сельское хозяйство и Sea-Tech, устранив регуляторные барьеры), улучшить транспортную доступность (железная дорога, шоссе 90, расширение деятельности аэропорта Рамон) и обеспечить устойчивые решения в сфере здравоохранения.