На стройке в Негеве рабочий упал с высоты, он в тяжелом состоянии

В арабском поселке Дриджат в Негеве рабочий, мужчина в возрасте примерно 60 лет, упал с высоты во время работы на строительной площадке.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают пострадавшему неотложную помощь, после чего он будет эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. У мужчины черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии.