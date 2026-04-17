Нетаниягу: борьба с "Хизбаллой" не окончена. Трамп: США запрещают Израилю бомбить Ливан

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в записанном видеообращении: "По просьбе моего друга, президента Трампа, с которым мы изменили Ближний Восток и добились огромных успехов, мы договорились о временном прекращении огня в Ливане. По его просьбе нам предоставлена ​​возможность продвигать совместное политическое и военное решение с ливанским правительством".

Однако Нетаниягу настаивает на том, что борьба против "Хизбаллы" не окончена. Он утверждает, что с 7 октября 2023 года Израиль уничтожил 90% ракетного арсенала группировки.

"Скажу честно, мы еще не закончили работу, есть вещи, которые мы планируем сделать в отношении ракетной угрозы и угрозы беспилотников, о которых я не буду распространяться".

Израиль также работает над тем, чтобы "демонтировать" "Хизбаллу", говорит он, "но это не будет завтра. Это требует последовательных усилий, терпения и осторожного маневрирования на дипломатической арене".

Между тем, Трамп, который пытается противостоять попыткам Тегерана увязать прекращение огня в Ливане с перемирием с Ираном, заявил: ."Эта сделка также никоим образом не зависит от Ливана, но США будут отдельно работать с Ливаном и разбираться с ситуацией вокруг "Хизбаллы" надлежащим образом. Израиль больше не будет бомбить Ливан".

"США ЗАПРЕЩАЮТ им это делать. Довольно", – добавил он.