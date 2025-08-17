x
17 августа 2025
Израиль

Отец забыл годовалую дочь на автобусной остановке в районе мошава Мерон

Полиция
Дети
время публикации: 17 августа 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 18:41
Отец забыл годовалую дочь на автобусной остановке в районе мошава Мерон
Shir torem /Flash90

Благодаря вмешательству полиции Северного округа, родителям, забывшим свою годовалую дочь на автобусной остановке возле мошава Мерон, вернули их ребенка. С полицией связался отец девочки, который признался, что забыл ребенка на остановке.

Параллельно с этим в полицию позвонили прохожие, нашедшие бесхозную малышку. На место прибыли сотрудники полиции, которые передали девочку ее родителям.

В соответствии с инструкциями для подобных случаев, информация об инциденте передана социальным службам.

Израиль
