Отец забыл годовалую дочь на автобусной остановке в районе мошава Мерон

Благодаря вмешательству полиции Северного округа, родителям, забывшим свою годовалую дочь на автобусной остановке возле мошава Мерон, вернули их ребенка. С полицией связался отец девочки, который признался, что забыл ребенка на остановке.

Параллельно с этим в полицию позвонили прохожие, нашедшие бесхозную малышку. На место прибыли сотрудники полиции, которые передали девочку ее родителям.

В соответствии с инструкциями для подобных случаев, информация об инциденте передана социальным службам.