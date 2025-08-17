Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы
время публикации: 17 августа 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 20:42
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 17 августа была предпринята попытка обстрела израильской территории из центральной части сектора Газы.
Ракета была перехвачена силами ПВО.
Не было угрозы падения ракеты в населенных пунктах Израиля. Ни в одном из населенных пунктов не была активирована система раннего предупреждения.