17 августа 2025

Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы

время публикации: 17 августа 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 20:42
Olivier Fitoussi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 17 августа была предпринята попытка обстрела израильской территории из центральной части сектора Газы.

Ракета была перехвачена силами ПВО.

Не было угрозы падения ракеты в населенных пунктах Израиля. Ни в одном из населенных пунктов не была активирована система раннего предупреждения.

