Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 17 августа была предпринята попытка обстрела израильской территории из центральной части сектора Газы.

Ракета была перехвачена силами ПВО.

Не было угрозы падения ракеты в населенных пунктах Израиля. Ни в одном из населенных пунктов не была активирована система раннего предупреждения.