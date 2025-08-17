"Катаргейт": полиция подала апелляцию на решение суда снять ограничения с Йонатана Уриха

Полиция подала апелляцию на решение окружного суда в Ришон ле-Ционе снять ограничения с бывшего советника премьер-министра Йонатана Уриха, являющегося одним из фигурантов дела "Катаргейт".

В апелляции говорится, что судья ошибся, полагая, что у следствия нет достаточных оснований считать, что Урих оказывал услуги Катару будучи государственным служащим. В апелляции указывается, что у полиции имеются телефонные разговоры, показания сотрудников канцелярии премьер-министра и офиса премьер-министра, свидетельства гендиректора "Ликуда" и сотрудников штаба по разъяснительной работе, которые указывают, что Урих был государственным служащим.

При этом в полиции заявляют, что вопрос о том, можно ли считать Уриха государственным служащим, должен рассматриваться в рамках общего дела после предъявления обвинений, а не сейчас.

В полиции также заявляют, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не был осведомлен о связях своего советника с Катаром, а также о том, что в центре расследования не просто деловые контакты Уриха с Катаром, но и опасения, что это негативно отразилось на государственной безопасности.

Отметим, что суд распорядился снять все ограничения с Йонатана Уриха 14 августа. Если бы полиция не обжаловала решение, с понедельника, 18 августа, Урих смог бы вернуться в канцелярию премьер-министра, он мог бы общаться с другими фигурантами дела, а также выезжать за границу.

Принимая это решение судья Менахем Мизрахи среди прочего процитировал слова Биньямина Нетаниягу, сказанные во время дачи показаний полиции: многие люди работают со многими странами. Катар не является враждебным государством".