Израиль

Окружной суд восстановил ограничения в отношении Цахи Бравермана

Суд
время публикации: 17 февраля 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 09:37
Окружной суд восстановил ограничения в отношении Цахи Бравермана
Chaim Goldberg/Flash90

Окружной суд принял апелляцию полиции и восстановил ряд ограничений, действующих в отношении главы аппарата канцелярии премьер-министра Цахи Бравермана.

В частности, Браверману запрещено покидать Израиль, он не имеет права контактировать с другими сотрудниками канцелярии Биньямина Нетаниягу, сохраняется в силе и запрет на посещение канцелярии.

Напомним, на прошлой неделе полиция опротестовала решение мирового судьи Менахема Мизрахи не продлевать ограничения в отношении Цахи Бравермана.

Представители полиции утверждают, что последние следственные действия усилили подозрения в отношении Бравермана и привели к необходимости дополнительного расследования: все это время, утверждают в полиции, Браверман должен находиться в Израиле и под ограничительными условиями.

