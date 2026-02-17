Окружной суд восстановил ограничения в отношении Цахи Бравермана

Окружной суд принял апелляцию полиции и восстановил ряд ограничений, действующих в отношении главы аппарата канцелярии премьер-министра Цахи Бравермана.

В частности, Браверману запрещено покидать Израиль, он не имеет права контактировать с другими сотрудниками канцелярии Биньямина Нетаниягу, сохраняется в силе и запрет на посещение канцелярии.

Напомним, на прошлой неделе полиция опротестовала решение мирового судьи Менахема Мизрахи не продлевать ограничения в отношении Цахи Бравермана.

Представители полиции утверждают, что последние следственные действия усилили подозрения в отношении Бравермана и привели к необходимости дополнительного расследования: все это время, утверждают в полиции, Браверман должен находиться в Израиле и под ограничительными условиями.