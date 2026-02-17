В больницу "А-Эмек" из Умм эль-Фахма доставлен ребенок в критическом состоянии

В пункт неотложной помощи в Умм эль-Фахме был доставлен 4-летний мальчик с множественными травмами. Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" считают, что характер травм, полученных ребенком, может свидетельствовать о том, что он был сбит машиной.

Пострадавший доставлен в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства, при которых пострадал мальчик.