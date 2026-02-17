x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 19:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 19:29
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В больницу "А-Эмек" из Умм эль-Фахма доставлен ребенок в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 17 февраля 2026 г., 18:12 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 18:14
В больницу "А-Эмек" из Умм эль-Фахма доставлен ребенок в критическом состоянии
Flash90. Фото: А.Султан

В пункт неотложной помощи в Умм эль-Фахме был доставлен 4-летний мальчик с множественными травмами. Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" считают, что характер травм, полученных ребенком, может свидетельствовать о том, что он был сбит машиной.

Пострадавший доставлен в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства, при которых пострадал мальчик.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

Палестинский нелегал, сбежавший с места аварии в Холоне, задержан в Яффо
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

Галилея: жена поймала мужа на измене, и тот сбил ее машиной
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

В Иерусалиме в ДТП пострадал юноша, ехавший на электросамокате