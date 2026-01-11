x
11 января 2026
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 14:20
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ потребовал отчета об изучении основных предметов в ультраортодоксальных школах

Судебные решения
Суд
время публикации: 11 января 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 13:00
БАГАЦ потребовал отчета об изучении основных предметов в ультраортодоксальных школах
Flash90. Фото Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отдал распоряжение министерству просвещения предоставить в течение десяти дней информацию об изучении базисных предметов в ультраортодоксальных школах.

Судьи также потребовали представить им информацию о том, как осуществляется контроль за выполнением распоряжения об обязательном изучении таких предметов.

Как сообщает "Кан", эту информацию министр просвещения Йоав Киш скрыл от суда.

Согласно опубликованной информации, от министерства просвещения потребовали представить полный список предметов, обязательных для изучения в качестве условия для получения финансирования. Минфин также обязали пояснить, по каким параметрам оценивается масштаб изучения основных предметов, и сколько учащихся ультраортодоксальных школ принимают участие во внешкольных экзаменах по оценке изучения общих предметов.

31 декабря 2025 года Высший суд справедливости вынес временное постановление о заморозке перевода около миллиарда шекелей религиозным заведениям до вынесения постоянного решения по петиции "Еш Атид".

Речь идет о решении финансовой комиссии Кнессета перевести из остатков бюджета на 2025 год 768 млн шекелей ультраортодоксальным образовательным сетям. 136 млн было решено перевести "признанным, но неофициальным" школам, и еще около 151 млн – религиозным школам, которые полностью освобождены от преподавания базовых предметов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2025

БАГАЦ заморозил перевод денег религиозным учебным заведениям