Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Исландцы разгромили сборную Израиля
время публикации: 17 июля 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 15:15
В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).
Исландцы разгромили сборную Израиля 35:23.
В матче за 15-е место израильтяне сыграют с командой, проигравшей в матче Румыния - Хорватия.
В полуфиналах сыграют Швеция - Дания и Словения- Венгрия.
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