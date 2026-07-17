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Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Исландцы разгромили сборную Израиля

Гандбол
время публикации: 17 июля 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 15:15
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Исландцы разгромили сборную Израиля
AP Photo/Darko Bandic

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

Исландцы разгромили сборную Израиля 35:23.

В матче за 15-е место израильтяне сыграют с командой, проигравшей в матче Румыния - Хорватия.

В полуфиналах сыграют Швеция - Дания и Словения- Венгрия.

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