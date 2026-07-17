Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Исландцы разгромили сборную Израиля

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

Исландцы разгромили сборную Израиля 35:23.

В матче за 15-е место израильтяне сыграют с командой, проигравшей в матче Румыния - Хорватия.

В полуфиналах сыграют Швеция - Дания и Словения- Венгрия.