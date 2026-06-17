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Израиль

В Гиват-Зеэве младенца оставили в запертом автомобиле, его состояние тяжелое

время публикации: 17 июня 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 18:20
В Гиват-Зеэве младенца оставили в запертом автомобиле, его состояние тяжелое
Flash90

В Гиват-Зеэве маленький ребенок провел длительное время в запертом автомобиле. Пожарные извлекли ребенка из машины и передали его бригаде "скорой".

Парамедики передали, что 3-месячная девочка получила тепловой удар. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

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