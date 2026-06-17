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Израиль

Возле Тель-Шевы перевернулся автомобиль, водитель в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 17 июня 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 19:08
Возле Тель-Шевы перевернулся автомобиль, водитель в тяжелом состоянии
Chaim Goldberg/Flash90

На трассе 4060, недалеко от Тель-Шевы, водитель не справился с управлением и его машина перевернулась.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 22 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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