Возле Тель-Шевы перевернулся автомобиль, водитель в тяжелом состоянии
время публикации: 17 июня 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 19:08
На трассе 4060, недалеко от Тель-Шевы, водитель не справился с управлением и его машина перевернулась.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 22 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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