Возле Тель-Шевы перевернулся автомобиль, водитель в тяжелом состоянии

На трассе 4060, недалеко от Тель-Шевы, водитель не справился с управлением и его машина перевернулась.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 22 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока", его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.