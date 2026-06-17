В районе КПП "Элиягу" вечером и ночью будут проходить учения
время публикации: 17 июня 2026 г., 16:02 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 16:02
Министерство обороны объявило, что Управление пограничных переходов 17 июня проведет учения на КПП "Элиягу", недалеко от Альфей Менаше.
Учения начнутся в 21:00 и будут проходить до 04:00 18 июня.
Во время учений будут слышны выстрелы, а также будет наблюдаться активное движение техники. Возможны затруднения в движении транспорта по 55-й трассе на указанном участке.
Граждан просят не беспокоиться. Речь идет о плановых учениях.
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