Кнессет предоставил Тали Готлиб парламентский иммунитет
время публикации: 17 июня 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 16:01
Большинством в 61 голос против 48 депутаты Кнессета утвердили предоставление депутату Тали Готлиб ("Ликуд" иммунитета от уголовного преследования в связи с раскрытием имени сотрудника ШАБАКа, супруга активистки антиправительственных протестов Шикмы Бреслер.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на голосовании отсутствовал.
Обсуждение перед голосованием сопровождалось перепалкой и взаимными обвинениями депутатов коалиции и оппозиции.
Напомним, что накануне окружной суд Центрального округа в Лоде постановил вчера, что у депутата Готлиб нет иммунитета в части иска о клевете, поданного против нее Шикмой Брослер, но лишь в отношении раскрытия имени ее супруга.
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