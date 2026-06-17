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Израиль

Кнессет предоставил Тали Готлиб парламентский иммунитет

Кнессет
время публикации: 17 июня 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 16:01
Кнессет предоставил Тали Готлиб парламентский иммунитет
Chaim Goldberg/Flash90

Большинством в 61 голос против 48 депутаты Кнессета утвердили предоставление депутату Тали Готлиб ("Ликуд" иммунитета от уголовного преследования в связи с раскрытием имени сотрудника ШАБАКа, супруга активистки антиправительственных протестов Шикмы Бреслер.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на голосовании отсутствовал.

Обсуждение перед голосованием сопровождалось перепалкой и взаимными обвинениями депутатов коалиции и оппозиции.

Напомним, что накануне окружной суд Центрального округа в Лоде постановил вчера, что у депутата Готлиб нет иммунитета в части иска о клевете, поданного против нее Шикмой Брослер, но лишь в отношении раскрытия имени ее супруга.

Израиль
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