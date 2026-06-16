x
16 июня 2026
|
последняя новость: 19:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 19:06
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд постановил, что Тали Готлиб не защищена парламентским иммунитетом по части иска о клевете

Судебные решения
Прокуратура
Кнессет
время публикации: 16 июня 2026 г., 17:47 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 17:58
Суд постановил, что Тали Готлиб не защищена парламентским иммунитетом по части иска о клевете
Chaim Goldberg/Flash90

Окружной суд в Лоде постановил, что депутат Кнессета Тали Готлиб не защищена парламентским иммунитетом по гражданскому иску о клевете, поданному против нее Шикмой Бресслер, в той части, где она раскрывает, что муж истицы является сотрудником ШАБАКа. Судья Рами Хаймович постановил, что в остальной части иска действует иммунитет депутата.

Одна из лидеров протестного движения Шикма Бресслер подала иск на 2,6 миллиона шекелей в феврале 2024 года, обвинив Готлиб в распространении конспирологических теорий, в рамках которых связывала причастность Бресслер и ее мужа к атакам 7 октября и обвиняла их в государственной измене.

Судья Хаймович пояснил, что, согласно позиции Верховного суда, умышленное раскрытие личности сотрудника спецслужбы не защищено депутатским иммунитетом. Поскольку публикация была сделана не в нейтральном контексте, а в связи с личными отношениями Бресслер и на фоне обвинений в ее адрес, суд счел необходимым рассмотреть этот эпизод по существу.

15 июня комиссия Кнессета по регламенту утвердила просьбу Тали Готлиб о наделении ее иммунитетом. Окончательное решение по просьбе Тали Готлиб должно быть принято на пленарном заседании Кнессета 17 июня.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

Комиссия Кнессета по регламенту проголосовала за предоставление Готлиб иммунитета
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2026

"Вы преследуете меня". Готлиб против Баарав-Миары
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2026

Против депутата Тали Готлиб подано обвинительное заключение
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

Исраэль Кац подписал документ, без которого было невозможно предъявить обвинения Тали Готлиб