Суд постановил, что Тали Готлиб не защищена парламентским иммунитетом по части иска о клевете

Окружной суд в Лоде постановил, что депутат Кнессета Тали Готлиб не защищена парламентским иммунитетом по гражданскому иску о клевете, поданному против нее Шикмой Бресслер, в той части, где она раскрывает, что муж истицы является сотрудником ШАБАКа. Судья Рами Хаймович постановил, что в остальной части иска действует иммунитет депутата.

Одна из лидеров протестного движения Шикма Бресслер подала иск на 2,6 миллиона шекелей в феврале 2024 года, обвинив Готлиб в распространении конспирологических теорий, в рамках которых связывала причастность Бресслер и ее мужа к атакам 7 октября и обвиняла их в государственной измене.

Судья Хаймович пояснил, что, согласно позиции Верховного суда, умышленное раскрытие личности сотрудника спецслужбы не защищено депутатским иммунитетом. Поскольку публикация была сделана не в нейтральном контексте, а в связи с личными отношениями Бресслер и на фоне обвинений в ее адрес, суд счел необходимым рассмотреть этот эпизод по существу.

15 июня комиссия Кнессета по регламенту утвердила просьбу Тали Готлиб о наделении ее иммунитетом. Окончательное решение по просьбе Тали Готлиб должно быть принято на пленарном заседании Кнессета 17 июня.