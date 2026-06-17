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Израиль

В Газе ликвидированы еще двое боевиков, участвовавших в резне 7 октября

ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
Газа
время публикации: 17 июня 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 19:18
В Газе ликвидированы еще двое боевиков, участвовавших в резне 7 октября
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В центральной части сектора Газы ликвидированы двое боевиков военного крыла ХАМАСа, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ударом с воздуха 16 июня были ликвидированы Ахмад Абу Хин, командир снайперского подразделения, и Махмуд Валид Джабар Абу Хин.

По данным ЦАХАЛа, в последнее время боевики занимались восстановлением структур ХАМАСа в нарушение соглашения о прекращении огня и готовили нападения на израильских военных и мирных граждан.

Израиль
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