В Газе ликвидированы еще двое боевиков, участвовавших в резне 7 октября

В центральной части сектора Газы ликвидированы двое боевиков военного крыла ХАМАСа, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ударом с воздуха 16 июня были ликвидированы Ахмад Абу Хин, командир снайперского подразделения, и Махмуд Валид Джабар Абу Хин.

По данным ЦАХАЛа, в последнее время боевики занимались восстановлением структур ХАМАСа в нарушение соглашения о прекращении огня и готовили нападения на израильских военных и мирных граждан.