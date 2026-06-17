Возле деревни Эйн-Киния перевернулся трактор, один человек погиб и один получил травмы

Возле деревни Эйн-Киния на Голанских высотах перевернулся трактор. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил смертельные травмы и скончался до приезда "скорой".

В этой аварии пострадали еще один человек (мужчина примерно 30 лет), в состоянии средней тяжести он доставлен в больницу "Зив".