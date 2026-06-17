"Пелег Иерушалми" угрожают парализовать страну: "Это борьба до конца"

Высокопоставленный представитель ультраортодоксального движения "Пелег Иерушалми" заявил, что сегодняшняя внезапная акция протеста, сопровождавшаяся нарушением работы транспорта и экономики, является лишь частью более широкой кампании, которая будет развернута в ближайшее время.

По его словам, акция была одной из серии мероприятий, которые готовятся совместно с другими группами, участвующими в протестах против призыва учащихся йешив.

"Внезапная демонстрация, целью которой было нанести ущерб работе экономики, является одной из серии акций, запланированных в сотрудничестве со всеми секторами, участвующими в протестах. Они будут реализованы уже в ближайшее время", – цитирует представителя организации "Сругим".

Представитель движения также подчеркнул, что в "Пелег Иерушалми" рассматривают борьбу против призыва учащихся религиозных учебных заведений как принципиальное противостояние за будущее мира Торы.

"Это борьба до конца, вплоть до самопожертвования, против страшного указа – указа о призыве, цель которого заключается в искоренении Торы в Государстве Израиль", – заявил он. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся общественных и политических дискуссий вокруг призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ. В последние недели проходят демонстрации и перекрытия дорог в знак протеста против мер по призыву и рассылки повесток.

После сегодняшней акции протеста на 4-м шоссе, в ходе которой были задержаны несколько человек, руководство "Пелег Иерушалми" пригрозило обратиться в БАГАЦ с иском против полиции, которая продолжает применять насилие против протестующих. Представители организации также заявили, что в случае продолжения действий полиции будут использованы юридические механизмы против ответственных должностных лиц.

Депутат Кнессета Меир Поруш направил срочное обращение председателю комиссии Кнессета по национальной безопасности Цвике Фогелю с требованием созвать экстренное заседание с участием руководства полиции для обсуждения произошедших событий. Он утверждает, что полиция использует двойные стандарты в отношении ультраортодоксальных и других акций протеста.

По словам Меира Поруша, во время левых протестов полиция на протяжении многих месяцев проявляла сдержанность и терпимость к перекрытию дорог, тогда как в нынешнем случае против демонстрантов была применена чрезмерная сила. Он утверждает, что в его распоряжение поступили многочисленные свидетельства и видеозаписи, на которых зафиксировано применение жестких мер со стороны полиции.

В частности, депутат утверждает, что светошумовые гранаты бросались прямой наводкой в людей, сидевших на асфальте, а также применялись дубинки и жесткое физическое воздействие при задержаниях, в результате чего некоторые участники акции получили травмы.