x
17 марта 2026
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по позициям формирования "Басидж"

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 17 марта 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 20:46

В последние часы ВВС ЦАХАЛа продолжали удары по позициям формирования "Басидж". Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы более чем 10 позиций сил "Басидж" по всему Тегерану.

В частности был нанесен точечный удар по посту "Басидж" и КСИР, который ранее использовался как футбольный клуб.

Это демонстрирует масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре иранских сил безопасности, а также методы работы режима аятолл – намеренное и циничное использование гражданского населения в качестве щита для деятельности террористического режима.

Источники: вместе с Лариджани были ликвидированы его сын и заместитель
ВВС ЦАХАЛа атакуют подразделения "Басидж" в Тегеране
Iran International: в ходе ночных ударов убиты около 300 командиров иранских сил "Басидж"