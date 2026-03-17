ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по позициям формирования "Басидж"

В последние часы ВВС ЦАХАЛа продолжали удары по позициям формирования "Басидж". Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы более чем 10 позиций сил "Басидж" по всему Тегерану.

В частности был нанесен точечный удар по посту "Басидж" и КСИР, который ранее использовался как футбольный клуб.

Это демонстрирует масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре иранских сил безопасности, а также методы работы режима аятолл – намеренное и циничное использование гражданского населения в качестве щита для деятельности террористического режима.