Обнаруженная в крови питона молекула открывает путь к созданию новых лекарств от ожирения

Питоны придерживаются крайне строгого режима питания: они могут заглотить крупную добычу, например антилопу, за один раз, а затем обходиться без пищи месяцами. Ученые обнаружили молекулу, которая, по-видимому, играет ключевую роль в таком необычном метаболизме и может в будущем стать основой для создания новых препаратов против ожирения.

Когда мышам с ожирением вводили метаболит питона, уровень которого резко повышается в крови змеи после еды, у них снижался аппетит и происходила быстрая потеря веса. Исследователи предполагают, что действие этой молекулы может напоминать эффект препаратов, таких как Вегови. Бирманские питоны (Python bivittatus) способны вырастать более чем до 5 метров и весить около 100 кг. В природе они могут съедать добычу, почти равную своему собственному весу. Уже через несколько часов после приема пищи сердце змеи увеличивается примерно на 25%, а обмен веществ ускоряется в тысячи раз, что помогает переваривать пищу. После этого они способны не питаться от 12 до 18 месяцев без заметного вреда для здоровья.

Изначально ученые хотели понять, какие именно метаболиты отвечают за резкое увеличение сердца после кормления. Для этого они изучали кровь молодых бирманских питонов до и после приема пищи, составлявшей около четверти их массы. Перед экспериментом змеи голодали 28 дней. В результате было обнаружено более 200 молекул, уровень которых заметно повышался после еды, и одна, концентрация которой увеличивалась более чем в 1000 раз. Эта молекула, получившая название pTOS, образуется благодаря кишечным бактериям змеи и в небольших количествах присутствует также в моче человека.

Исследователи задались вопросом, влияет ли этот метаболит на физиологические процессы змеи после кормления. Однако при введении pTOS лабораторным мышам не было замечено влияния на расход энергии или размеры органов. Зато он заметно воздействовал на аппетит и пищевое поведение. У мышей с ожирением, получавших pTOS, наблюдалось значительное снижение потребления пищи, и за 28 дней они потеряли около 9% массы тела. По предварительным данным, этот механизм отличается от действия препаратов, подавляющих GLP-1, таких как Вегови: те замедляют опорожнение желудка, продлевая чувство сытости, но могут вызывать побочные эффекты, включая тошноту и боли в животе. В отличие от них, pTOS, вероятно, влияет на гипоталамус – область мозга, регулирующую аппетит.