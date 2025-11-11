x
11 ноября 2025
Уходящий в отставку мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на этой неделе посетит Израиль

время публикации: 11 ноября 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 06:09
В прошлый раз мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посещал Израиль в августе 2023 года
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Из офиса мэра Нью-Йорка Эрика Адамса сообщили, что в пятницу, 14 ноября, он прибудет с четырехдневным визитом в Израиль.

Запланировано, что во время визита Адамс встретится с представителями правительства Израиля, представителями экономического блока и хайтек-сообщества, а также посетит религиозные объекты. Одной из тем встреч станет борьба с антисемитизмом в Нью-Йорке и мире.

В прошлый раз Эрик Адамс посещал Израиль в августе 2023 года.

Эрик Адамс завершает свою каденцию на посту мэра Нью-Йорка в январе 2026 года. Его сменит 34-летний Зохран Мамдани, победивший на выборах на прошлой неделе. Он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым мэром города за более чем 100 лет. В ходе предвыборной кампании Мамдани выступал с критикой Израиля и в поддержку Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
