17 ноября 2025
Израиль

Прокуратура требует ужесточить наказание участникам погрома в Лоде, убившим Игаля Йегошуа

время публикации: 17 ноября 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 18:09
Похороны Игаля Йегошуа
Avshalom Sassoni/Flash90

Прокуратура подала в Верховный суд апелляцию на приговор участникам погрома в Лоде в 2021 году, убившим Игаля Йегошуа. Прокуратура требует ужесточить наказание убийцам.

Речь идет об арабских беспорядках, вспыхнувших в городах со смешанным населением на фоне операции "Страж стен" в секторе Газы. 11 мая 2021 года на улице А-Масгер в Лоде участники погрома забросали камнями автомобиль Игаля Йегошуа. Получив тяжелые ранения, он сумел доехать до своего дома в квартале Ганей Авив в Лоде. Там он врезался в автомобиль, припаркованный у дома. Владелец автомобиля спустился во двор и обнаружил пострадавшего. Игаль Йегошуа был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

28 сентября 2925 года Центральный окружной суд в городе Лоде приговорил шестерых жителей Лода и жителя Палестинской автономии к тюремным срокам от 11 до 14 лет.

Имена приговоренных по этому делу: Юсуф Кадаим (25), Уалид Кадаим (29), Карим Баалуль (22), Ияд Мархала (24), Халид Хасуна (55), Ахмад Данун (29) и Камаль Алала (25). Они были приговорены по обвинениям в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, совершенном совместно, при обстоятельствах террористического деяния; умышленном повреждении автомобиля на почве национальной ненависти; совершении террористического деяния – метании камней в транспортное средство. В решении суда отмечалось: "Первоначально обвиняемым было предъявлено обвинение в убийстве, но в соответствии с подписанным с ними соглашением о признании вины они были признаны виновными в нападении при отягчающих обстоятельствах и бросании камней. Кроме того, суд постановил, что деяние было совершено по националистическим мотивам".

