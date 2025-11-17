Поданы обвинения против педофила, переписывавшегося с детьми через WhatsApp

Госпрокуратура подала в окружной суд обвинительное заключение против 23-летнего Рафаэля Хена из кибуца Эрез: он обвиняется в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних.

Обвиняемый вел с детьми беседы сексуального содержания в WhatsApp, выдавая себя при этом за их ровесника. Он обманом убеждал пострадавших делать с собой различные вещи, снимать это на фото и видео и пересылать ему. Поскольку девочки во многих случаях присылали файлы для одноразового просмотра, которые автоматически удалялись через какое-то время после открытия, обвиняемый копировал эти файлы и пересохранял.

По данным обвинительного заключения, Рафаэль Хен связался в интернете с 14-летней девочкой и переписывался с ней в течение трех месяцев, выдавая себя за 15-летнего мальчика. Во время переписки он просил у девочки присылать ему фото и видео сексуального содержания, и пересылал ей аналогичное видео.

Он также просил девочку переговариваться с ним по видео, убеждая, что она "не должна будет ничего делать, лишь смотреть, как он онанирует". Девочка много раз пыталась отвязаться от навязчивого "собеседника", выдавала себя за своего отца, подругу и сестру и просила прекратить домогаться ее, но он продолжал с ней переписываться.

В другом случае обвиняемый связался с 14-летним мальчиком, выдавая себя за 15-летнюю девочку. В процессе разговоров мальчик заподозрил обман, и тогда обвиняемый заявил, что он действительно его ровесник – но мальчик-гомосексуал. Этого мальчика Хен также убедил вести с ним видеоразговоры сексуального содержания, сохранив запись бесед – без согласия пострадавшего.

Рафаэль Хен искал своих жертв в подростковых группах в WhatsApp и переходил в личные общения. Одна из девочек сказала, что ей всего 10 лет, но Хен продолжал переписываться с ней и говорить на темы секса. Он просил девочку прислать свои фотографии в обнаженном виде, но та отказалась.

Обвиняемому вменяется сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних до 16-летнего возраста, сексуальные домогательства, нарушение приватности частной жизни и хранение педофильских материалов.