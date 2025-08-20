Дело на миллионы: фиктивные пособия по инвалидности в высшей футбольной лиге

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") с привлечением полиции ведет расследование многомиллионнного мошенничества в израильском футболе: около 50 игроков подозреваются в получении пособий по инвалидности, оформленных без оснований и при предоставлении фиктивных данных.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, речь идет о масштабной и многолетней афере, в которой замешаны адвокат и врач-специалист. К этому моменту допрошены около 50 игроков, многие из них обратились в суд и добились судебного запрета на публикацию их имен.

Футболистам были предъявлены фрагменты их переписки, демонстрирующие осведомленность игроков в том, что речь идет о мошеннической схеме. Адвокат писал одному из игроков – "Если не ультраортодоксы и не арабы, то мы обрушим "Битуах Леуми", еще одна цитата адвоката – "Пока у него не будет трех домов, купленных на деньги от "Битуах Леуми", я не остановлюсь".

К афере оказались также футбольные судьи и руководители футбольных клубов: главы клубов "Хапоэль – Беэр-Шева", "Бейтар – Иерусалим" и "Хапоэль – Хайфа" были допрошены после того, как выяснилось, что деньги от "Битуах Леуми" переводились напрямую клубам. Некоторые участники мошеннической схемы признались в совершении правонарушений.