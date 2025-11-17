Полиция расследует обстоятельства смерти шестимесячного ребенка в детском саду
время публикации: 17 ноября 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 19:43
Полиция округа Звулун расследует обстоятельства смерти шестимесячного ребенка в частном детском саду. Девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии, где позднее была констатирована ее смерть.
Пресс-служба полиции сообщает о задержании владельцев детского сада, мужчины и женщины. Они доставлены в отделение для допроса.
Ссылки по теме