Полиция расследует обстоятельства смерти шестимесячного ребенка в детском саду

Полиция округа Звулун расследует обстоятельства смерти шестимесячного ребенка в частном детском саду. Девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии, где позднее была констатирована ее смерть.

Пресс-служба полиции сообщает о задержании владельцев детского сада, мужчины и женщины. Они доставлены в отделение для допроса.