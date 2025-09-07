x
07 сентября 2025
Израиль

В Израиле впервые имплантировали штифт под протез египетскому грифу

Животные
время публикации: 07 сентября 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 23:35
В Израиле впервые имплантировали штифт под протез египетскому грифу
Фото: אילן רוזן, больница для диких животных "Сафари
В Израиле впервые имплантировали штифт под протез египетскому грифу
Фото: Илан Розен, больница "Сафари"
В Израиле впервые имплантировали штифт под протез египетскому грифу
Фото: אילן רוזן, больница для диких животных при Сафари

Прекрасный и редкий хищник был доставлен в июне в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари": египетский гриф попал в капкан, раздробивший ему левую лапу. Вначале птица была доставлена в клинику заповедника "Агмон а-Хула", где доктор Рона Надлер спасла его жизнь. Но уже при поступлении было ясно, что ногу спасти не удастся.

Через несколько дней левую ногу грифу пришлось ампутировать, а без ноги шансы выжить в дикой природе у этого редчайшего хищника сильно снижаются. Возвращение птицы в дикую природу крайне важно: мировая популяция этого вида резко сокращается, а в Израиле, благодаря интенсивным работам по охране и защите, удалось восстановить и стабилизировать местную популяцию. Сейчас в нашей стране обитают примерно 65 пар египетских грифов.

Чтобы вернуть эту полную жизни птицу на волю, было принято решение сделать для грифа протез. Но протез не может быть съемным, как у людей: дикой хищной птице необходимо постоянное решение. Специально для птицы был разработан протез, который будет закреплен на импланте, соединенном с костью.

На этой неделе в больнице при "Сафари" провели уникальную и поистине прорывную операцию по вживлению импланта: это сложное вмешательство потребовало привлечения разных специалистов, чтобы добиться оптимального результата.

Доктор Матан Ор, специализирующийся на ветеринарной ортопедии вместе с доктором Давидом Ланиадо – ортопедом из больницы "Адаса Эйн-Керем" и медицинским инженером Рони Габаем, спроектировавшим протез, более часа оперировали грифа. Им помогали ветеринарный анестезиолог Хен Менахем, ветеринары больницы для диких животных Ариэла Розенцвейг и Рути Швиро, а также ветеринар Управления природы и парков Томер Нисимьян.

Операция прошла успешно, и птица чувствует себя хорошо. Сейчас египетский гриф восстанавливается после операции, а через несколько недель будет проведен следующий этап – подключение наружной части протеза. В Израиле подобная операция была проведена у дикого животного впервые, и даже у людей такие операции выполнялись в нашей стране лишь несколько раз. Поэтому спасение грифа стало примером сотрудничества между "человеческой" и ветеринарной медициной.

Одной из важных задач при создании протеза была его достаточная легкость, чтобы не затруднять полет. Масса утраченной ноги грифа составляла примерно 57 граммов, поэтому протез не может весить больше. Материалы также должны быть стойкими и достаточно прочными, ведь птица не сможет обратиться к технику для ремонта и замены.

Команде удалось создать маленький и качественный костный имплант массой всего около семи граммов, так что на оставшуюся часть протеза останется около 50 граммов. Имплант создала компания "Тувия Шарон", а направляющие для протеза и модель напечатали в компании Synergy3dmed – все это сделано на волонтерской основе.

