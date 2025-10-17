СМИ: ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника
время публикации: 17 октября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 21:14
Вечером в пятницу ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника. В Израиле начали подготовку к приему останоков. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".
Предполагается, что передача тела состоится после полуночи.
При этом в сообщении радиостанции отмечалось, что пока ни "Красный Крест", ни Израиль не получили официального уведомления о предстоящей передаче останков.
