Израиль

СМИ: ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника

Газа
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 17 октября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 21:14
СМИ: ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника
Miriam Alster/FLASH90

Вечером в пятницу ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника. В Израиле начали подготовку к приему останоков. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Предполагается, что передача тела состоится после полуночи.

При этом в сообщении радиостанции отмечалось, что пока ни "Красный Крест", ни Израиль не получили официального уведомления о предстоящей передаче останков.

Израиль
