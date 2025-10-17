СМИ: ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника

Вечером в пятницу ХАМАС уведомил посредников об обнаружении тела заложника. В Израиле начали подготовку к приему останоков. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Предполагается, что передача тела состоится после полуночи.

При этом в сообщении радиостанции отмечалось, что пока ни "Красный Крест", ни Израиль не получили официального уведомления о предстоящей передаче останков.