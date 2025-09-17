x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 19:42
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Исраэль Кац: вчера Израиль уничтожил 25 созданных ХАМАСом в Газе "башен террора"

Газа
Война с ХАМАСом
Исраэль Кац
время публикации: 17 сентября 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 19:26
Исраэль Кац: вчера Израиль уничтожил 25 созданных ХАМАСом в Газе "башен террора"
Flash90/Chaim Goldberg

Министр обороны Исраэль Кац сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х, что с началом наземной операции в городе Газа и передачей командования маневровыми силами действующим на местах командирам, за последние сутки в Газе было уничтожено 25 "высоток ХАМАСа".

"Это очень значительное количество, – подчеркнул министр обороны. – Необходимо устранить любую угрозу снайперского огня с башен террора по нашим силам. Террористы были ликвидированы, а инфраструктура террора уничтожена. Жителям Газы пришлось перебраться на юг, чтобы быть в безопасности".

Кац добавил, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, Газа будет уничтожена, превратившись в памятник зверствам и убийствам ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

710-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

ЦАХАЛ разрушил "высотку ХАМАСа" в Газе: башня "Аль-Гафри" рухнула
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

ЦАХАЛ готовится разрушить еще одну "башню" на западе города Газа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2025

ЦАХАЛ анонсировал снос очередной "высотки ХАМАСа": башни "Тайбэ-2". Здание подорвано