Исраэль Кац: вчера Израиль уничтожил 25 созданных ХАМАСом в Газе "башен террора"

Министр обороны Исраэль Кац сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х, что с началом наземной операции в городе Газа и передачей командования маневровыми силами действующим на местах командирам, за последние сутки в Газе было уничтожено 25 "высоток ХАМАСа".

"Это очень значительное количество, – подчеркнул министр обороны. – Необходимо устранить любую угрозу снайперского огня с башен террора по нашим силам. Террористы были ликвидированы, а инфраструктура террора уничтожена. Жителям Газы пришлось перебраться на юг, чтобы быть в безопасности".

Кац добавил, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, Газа будет уничтожена, превратившись в памятник зверствам и убийствам ХАМАСа.