Обострение вокруг "Хизбаллы": в Ливане снова заговорили о гражданской войне

Борьба вокруг проблемы разоружения шиитской организации "Хизбалла" накалилась. В ливанском обществе всё чаще звучат слова "гражданская война". Ситуация напрямую затрагивает не только сам Ливан, но и Израиль, и весь Ближний Восток.

Переломным моментом стал визит в Бейрут нового секретаря Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, близкого к аятолле Али Хаменеи. Его миссия заключалась в том, чтобы укрепить союзников Тегерана и отложить вопрос о разоружении "Хизбаллы" в долгий ящик. Именно после этой поездки генсек организации шейх Касем впервые в открытую пригрозил гражданской войной.

Ливан – страна лоскутная, с глубоко укоренёнными противоречиями и наличием вооружённых группировок. Хизбалла остаётся самой мощной из них. Однако в отличие от прежних лет, сегодня организация практически лишилась союзников. Сирия, некогда её опора, сменила власть и в случае конфликта может поддержать оппонентов шиитского движения. Израиль, напротив, действует всё активнее: удары по объектам "Хизбаллы" стали рутиной, за последние месяцы уничтожены сотни боевиков, включая командиров.

Ливанское правительство при поддержке США, Саудовской Аравии и других партнёров постепенно реализует план по разоружению южных районов. Важным сигналом стало снятие начальника военной разведки, связанного с "Хизбаллой". Одновременно армия при участии миротворцев конфискует склады оружия.

Хотя обе стороны не заинтересованы в новой войне, "Хизбалла" использует угрозу как инструмент давления. Экономический кризис, разрушенные города и сотни тысяч беженцев усиливают давление на организацию. На этом фоне позиции официального Бейрута выглядят всё увереннее.

Эксперты отмечают: речь идёт скорее о блефе и политическом "рестлинге". Но Ливан, находящийся в состоянии хронической нестабильности, вновь оказался на грани – где угроза гражданской войны всегда рядом.

