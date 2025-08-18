x
18 августа 2025
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 19:02
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из заповедника Эйн-Геди вертолетом эвакуировали сломавшую ногу девочку

время публикации: 18 августа 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 18:34
Из заповедника Эйн-Геди вертолетом эвакуировали сломавшую ногу девочку
Поисково-спасательное подразделение "Эйн Геди"

Специалисты поисково-спасательной службы "Лехава" эвакуировали из района ручья Аругот девочку, сломавшую ногу. Инцидент произошел в районе скрытого водопада, куда крайне сложно было добраться наземным путем.

Фельдшер-спасатель спустился к пострадавшей с вертолета, он закрепил девочку на специальных носилках, после чего вертолет поднял их обоих в воздух и перенес к точке, где ожидали медики.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

Спасатели на вертолете эвакуировали сломавшего ногу у водопада Джалабун туриста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

Мужчина в возрасте около 40 лет захлебнулся в Мертвом море, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025

Возле пляжа Сусита едва не утонул мужчина, его эвакуировали вертолетом