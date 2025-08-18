Из заповедника Эйн-Геди вертолетом эвакуировали сломавшую ногу девочку
время публикации: 18 августа 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 18:34
Специалисты поисково-спасательной службы "Лехава" эвакуировали из района ручья Аругот девочку, сломавшую ногу. Инцидент произошел в районе скрытого водопада, куда крайне сложно было добраться наземным путем.
Фельдшер-спасатель спустился к пострадавшей с вертолета, он закрепил девочку на специальных носилках, после чего вертолет поднял их обоих в воздух и перенес к точке, где ожидали медики.
