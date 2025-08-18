ЦАХАЛ: предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракеты в сторону израильских населенных пунктов из южной части сектора Газы. Ракета упала на территории сектора Газы.

Средствами ПВО был произведен запуск ракеты-перехватчика.

Сигнал тревоги "Цева Адом" был отправлен через мобильные приложения лицам, находившимся на открытой местности возле сектора Газы.