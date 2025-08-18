ЦАХАЛ: предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из Газы
время публикации: 18 августа 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 17:47
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракеты в сторону израильских населенных пунктов из южной части сектора Газы. Ракета упала на территории сектора Газы.
Средствами ПВО был произведен запуск ракеты-перехватчика.
Сигнал тревоги "Цева Адом" был отправлен через мобильные приложения лицам, находившимся на открытой местности возле сектора Газы.
