18 августа 2025
18 августа 2025
Израиль

Отец заложника Цвика Мор: "Акции протеста были политическими"

время публикации: 18 августа 2025 г., 09:43
Отец заложника Цвика Мор: "Акции протеста были политическими"
Noam Revkin Fenton/Flash90

Цвика Мор, отец Эйтана Мора, похищенного террористами 7 октября 2023 года и удерживаемого в секторе Газы, дал интервью радиостанции "Кан Бет".

Он подверг резкой критике акции протеста, проводившиеся 17 августа. По мнению Цвики Мора, эти акции причинили ущерб заложникам.

"Подлинной целью этих акций было привести страну к досрочным выборам. Они хотят сделать жизнь в Израиле настолько нестерпимой, что не будет другого выбора, кроме как пойти на досрочные выборы", – сказал Мор, один из лидеров форума "Тиква".

По его словам, акции протеста носили абсолютно политический характер. "Те, кто борются за освобождение заложников, должны были прийти в футболке с надписью о заложниках, поднимать флаги за заложников. Лозунги "Голод в Газе", "Нетаниягу предатель" и тому подобное – ничего хорошего заложникам не приносят", – заявил Цвика Мор.

Израиль
