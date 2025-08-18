Представитель ФАТХа в Газе призывает ХАМАС отказаться от власти ради будущего сектора

Представитель ФАТХа в секторе Газы Мунзер аль-Хайек заявил, что после завершения войны Газа должна перейти под управление палестинской администрации под руководством премьер-министра Мухаммада Мустафы, и призвал оказать на ХАМАС давление, чтобы вынудить группировку передать власть.

В интервью изданию The MediaLine он заявил, что в данный момент главным приоритетом должно быть прекращение войны в секторе Газы, после чего произойдет переход "к созданию палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газы, со столицей в Иерусалиме".

"Мы лишь просим ХАМАС передать управление. Мы не просим активистов ХАМАСа и их семьи покинуть сектор Газы, поскольку они остаются неотъемлемой частью палестинского народа, – заявил аль-Хайек. – Однако ХАМАС должен отойти от управления сектором".

Представитель ФАТХа подчеркнул, что "ситуация после 7 октября коренным образом отличается от того, что было до 7 октября": "Война привела к сложнейшей ситуации в сфере безопасности, к оккупации значительной территории сектора Газы и серьезным демографическим изменениям. Чтобы облегчить страдания палестинского народа, ХАМАС должен уйти и передать управление палестинской администрации".

Он заявил, что весь мир должен мобилизоваться для восстановления сектора Газы и доставки на нужды палестинцев продовольствия и другой необходимой помощи. При этом он подчеркнул, что помощь должна поступать "через законный орган управления" – которым должна стать палестинская администрация.

Аль-Хайек призвал США вернуться к поддержке решения "двух государств для двух народов", в противном случае, по его словам, "пережившее войну 7 октября поколение сохранит ненависть".