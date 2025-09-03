x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 18:08
03 сентября 2025
Израиль

Подробности расследования: над домом Бен-Гвира появились заминированные БПЛА

Итамар Бен-Гвир
Террористы
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:43 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 16:52
Подробности расследования: над домом Бен-Гвира появились заминированные БПЛА
Yaakov Lederman/Flash90

Стали известны первые подробности расследования покушения на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которое удалось сорвать службам безопасности.

Как сообщает INN, около месяца назад охранники министра обнаружили дроны над его домом, в котором в тот момент находилась семья Бен-Гвир. Людей эвакуировали в безопасное место. Позднее выяснилось, что на беспилотных аппаратах были взрывчатые вещества.

Напомним, ранее в среду, 3 сентября, была опубликована информация о сорванного ШАБАКом и ЦАХАЛом плана покушения на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Были арестованы члены террористической группировки из Хеврона, которые контактировали с активистами ХАМАСа в Турции и планировали по их приказу совершить покушение на министра.

Следствием было установлено, что террористы приобрели несколько беспилотных летательных аппаратов, которые они планировали заминировать и использовать для совершения покушения на министра. Беспилотники были обнаружены и конфискованы при аресте подозреваемых.

