Охранявшие Бен-Гвира полицейские раздели и обыскали демонстранта в Еврейском университете

Во время церемонии вручения дипломов, на которой министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пришел поддержать свою супругу Айелет, получившую вторую академическую степень, произошла спонтанная акция протеста. Один из присутствующих выкрикнул в адрес Бен-Гвира: "Расист, каханист!" – и был подвергнут унизительному задержанию и обыску с раздеванием.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, охранники министра задержали молодого человека по имени Алик Ефремов за выкрики в адрес Бен-Гвира. По словам Ефремова, на него надели наручники, передали полиции, которая провела обыск с полным раздеванием.

Молодой человек рассказал, что его отвели подальше от камер, заставили раздеться, снять нижнее белье и присесть на колени. "Я не понимал, что происходит, и был в полном шоке, меня сковали по рукам и ногам. Это был просто кошмар, как будто мы живем в Советском Союзе".

Декан гуманитарного факультета профессор Элишева Баумгартен после инцидента написала студентам письмо, в котором она объяснила происзошедшее и извинилась перед теми, чьи чувства были задеты. Она указала, что для супругов Бен-Гвир была организована по просьбе охранников отдельная зона возле сцены, и в случае возникновения проблем должна была вмешаться охрана университета.

Один из гостей начал выкрикивать различные оскорбления в адрес министра (по словам самого Ефремова, он обвинял Бен-Гвира в том, что тот ответственен за гибель людей, что он фашист и почитатель Баруха Гольдштейна). Подошел сотрудник службы безопасности, пытался убедить молодого человека прекратить протест, но тот не отреагировал, и поэтому его вывели из амфитеатра. Его пытались успокоить снаружи, но без продолжения протеста он отказывался вернуться. Тогда сопровождавшие Бен-Гвира полицейские решили его арестовать.

По словам профессора Баумгартен, она узнала об аресте уже после окончания мероприятия, так как находилась на сцене. Профессор подчеркнула, что право на протест это важнейшее гражданское право, и решение полиции противоречит позиции факультета.