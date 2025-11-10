Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов
время публикации: 10 ноября 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 23:23
На пленарном заседании Кнессета утвержден в первом чтении законопроект, поданный депутатом от партии "Оцма Иегудит" Лимор Сон Ар-Мелех, о смертной казни для террористов.
Законопроект поддержали 39 парламентариев, были против – 16.
В законопроекте говорится, что к высшей мере будут приговариваться террористы, признанные в предумышленном убийстве на националистической почве.
Ссылки по теме